Mercato S.Maria, “garantire sicurezza e ordine”: l’esposto a Procura e vigili urbani

Chiedono che siano adottati i provvedimenti necessari per garantire l’ordine e la sicurezza nell’area del mercatino rionale del quartiere Santa Maria che si svolge il martedì gli operatori che hanno inviato nei giorni scorsi alla Procura e ai vigili Urbani

“si è di fronte ad una situazione alquanto insostenibile – si legge nell’esposto , dovuta all’inadeguata disposizione di accesso ai marciapiedi e agli ingressi delle abitazioni che risultano bloccate, ai negozi ed agli uffici”. I firmatari che fanno anche riferimento ad alcuni incontri con gli assessori Cardamone e Sculco per risolvere le problematiche e a un episodio specifico

“ qualche mese addietro proprio davanti al portone dove si vede parcheggiato il camion è stato prestato soccorso immediato per un infarto con intervento d’urgenza, che per fortuna è andato a buon fine, ma ad oggi il paziente si trova ancora in convalescenza;

dopo qualche giorno si è verificato un piccolo incendio nell’area mercatale all’interno del parcheggio del supermercato CRAI di via Molise, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che, intervenuti per ripristinare lo stato di emergenza, trovarono serie difficoltà nel raggiungere il posto colpito dall’incendio con l’autopompa grande e per tale ragione hanno dovuto ricorrere a quella più piccola, facendosi strada tra gli ambulanti e spostando le bancarelle che impedivano il passaggio;

la situazione non è più tollerabile in quanto mette costantemente a repentaglio l’incolumità dei cittadini, che altresì, devono individuare nella figura del “mercato” un luogo di risparmio e di aggregazione e non di pericolo e scompiglio;

Invece, nel caso in questione, come sopradetto , non vengono rispettate le procedure destinate alla sicurezza delle aree mercatali, previste dal regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche.

l’area pubblica di via Molise, così come tutte le aree destinate allo svolgimento di mercati rionali deve prevedere un piano di sicurezza, che promuova la necessità di avere punti di accesso e stazionamento sgomberi per i veicoli di emergenza e soccorso all’interno delle stesse aree, devono altresì individuare e fornire istruzioni agli esercenti ed ai cittadini in merito ai percorsi di evacuazione, qualora si presentassero situazioni d’emergenza. Anche gli stessi banchi dovrebbero avere e rimanere di estensione ed ubicazione ben definita e circoscritta affinché non rappresentino un ostacolo all’esodo o all’accesso dei veicoli di emergenza e soccorso all’interno dell’area mercatale.

che il suddetto piano dovrebbe altresì prevedere:

a) l’ubicazione dei centri di pericolo, b) le distanze di sicurezza, c) la viabilità principale e alternativa in caso di incidente, d) i comportamenti da tenere in caso di emergenza e le procedure operative, f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi.

che lo stesso dovrebbe inoltre, offrire delle indicazioni corrette ai singoli esercenti, ma anche ai cittadini, in merito alla modalità di comportamento durante l’intervento dei mezzi di soccorso ed alla comunicazione efficace con le sale operative dei servizi d’emergenza sull’ubicazione della zona su cui intervenire all’interno dell’area di mercato.

Che, invece, nel caso in questione, lo svolgimento del detto mercato, avviene in modo confusionario ed approssimativo e senza il rispetto di nessuna norma di sicurezza e dunque, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei residenti e dimoranti, in un luogo dove vi è tra l’altro una scuola elementare, una residenza per anziani(Villa Betania), che rimangono isolate ed irraggiungibili in caso di emergenza, e dove viene altresì impedito per quanto sopradetto anche il regolare svolgimento dell’attività commerciali fisse (impossibilitate ad esempio a ricevere merci nella detta mattinata di martedì) e degli uffici pure presenti”.