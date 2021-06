Sul lungomare di Catanzaro “Rispetta il giallo”

L’avviso sull’aiuola del lungomare è chiaro e immediato: “Rispetta il giallo”, che è l’attuale colore dell’erbetta un tempo rigogliosa. A causa dell’assenza di acqua e la rottura dell’impianto di irrigazione gran parte delle aiuole del lungomare appaiono spoglie e trascurate.

E i cittadini che con tanta buona volontà, ormai da anni, hanno scelto di adottarle e curarle, si trovano con le mani legate: “Dispiace vedere le aiuole del lungomare ridotte in questo stato”, ci hanno raccontato i cittadini, così come dispiace non poter apprezzare il loro lavoro di pazienza, fatto con dedizione e passione, solo perchè hanno a cuore il bene comune, la città e il quartiere marinaro.

E spostandosi dal lungomare, la situazione non cambia: anche in piazza Anita Garibaldi, ai piedi del Monumento dedicato ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, i cittadini segnalano aiuole sporche e ingiallite.