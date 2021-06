Tessere di comunità, il Centro calabrese di solidarietà apre il “Villaggio delle famiglie”

«Il nostro obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere il più possibile tante famiglie per costruire insieme quella “comunità educante” di cui la Calabria ha tanto bisogno visti i livelli di dispersione scolastica, di violenza e di corruzione di cui la Calabria è rivestita. E questo Villaggio vuole far emergere quella volontà da parte dei genitori e dei giovani, di voler crescere insieme ed apprendere insieme un uso diverso del tempo che non è fatto di oggetti, ma di relazione». È con queste parole che il presidente del Centro calabrese di solidarietà, Isolina Mantelli, ha presentato l’evento “Il Villaggio delle famiglie” che si svolgerà ogni venerdì, a partire dal prossimo 2 luglio, all’interno della pineta e sulla spiaggia in località Giovino. L’iniziativa è gratuita ed è rivolta ai bambini da 0 ai 17 anni, insieme ai loro genitori.

I dettagli del progetto sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa, nella sede degli uffici amministrativi del Centro calabrese di solidarietà. Oltre alla presidente Isolina Mantelli, erano presenti don Gaetano Rocca, vice presidente del Centro ed in rappresentanza della Caritas; la responsabile del progetto, Cristina Marino ed il responsabile del Settore Prevenzione, Claudio Falbo .

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Tessere di Comunità” del Centro calabrese di solidarietà, finanziato dai fondi CEI 8×1000 di Caritas Italiana, voluto dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace. Dopo il successo della scorsa edizione con “Rinfresca lo stress”, torna anche quest’anno per essere da sostegno alle tante famiglie che, soprattutto dopo il lungo lockdown a causa dell’emergenza Covid e le conseguenze sociali e psicologiche che ne sono scaturite, hanno bisogno di ritornare alla normalità, anche nel rapporto con i propri figli.

«Attraverso il lavoro e le professionalità dei diversi operatori, psicologi, pedagogisti, sociologi e volontari del Centro – ha spiegato Cristina Marino, responsabile del progetto – il progetto mira a rafforzare le competenze genitoriali in un modo giocoso, dinamico, di scambio e di confronto con le altre famiglie e con gli esperti. E per farlo abbiamo creato diversi spazi di confronto per i genitori in base all’età dei figli: bambini e adolescenti. Spazio al confronto anche per i ragazzi e zona gioco per i più piccoli».