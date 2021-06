Veraldi: ‘Al via raccolta rifiuti nell’area dell’ex scuola Chimirri’

“Siamo lieti di comunicare un’altra nostra piccola vittoria! Grazie alla risposta di Fondazione Umg alla nostra denuncia di abbandono e degrado dell’area ex scuola Chimirri oggi sono iniziati, per come già anticipatomi nelle precedenti corrispondenze, i lavori inerenti il servizio di raccolta rifiuti nonché alla rimozione degli ingombranti presenti presso l’area”.

E’ quanto annunica Stefano Veraldi in riferimento allo stato di degradi che abbandona da troppo tempo la zona dell’ex scuola Chimirri.