Addio a mons. Cantisani, Esposito: “E’ stato uno maestro buono per ognuno di noi”

“Sua Eccellenza monsignor Antonio Cantisani – scrive il consigliere regionale Baldo Esposito – è stato uno maestro buono per ognuno di noi. Ha suscitato grande commozione, nel sottoscritto, apprendere della sua scomparsa. Il suo esempio è un’eredità importante per tutti quelli che l’hanno conosciuto e che hanno potuto imparare dalle sue parole, dalle sue omelie, dalle sue azioni. Vent’anni fa, da capogruppo di Forza Italia, fui uno dei promotori della cittadinanza onoraria al nostro arcivescovo e ora come allora sono profondamente orgoglioso di essere stato parte attiva di quel Consiglio comunale che lo fece diventare catanzarese anche da un punto di vista formale. Sul piano sostanziale monsignor Cantisani lo era già diventato poco più di vent’anni prima, quando nell’80 divenne arcivescovo della nostra diocesi”.