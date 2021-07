Addio a monsignor Cantisani, Abramo: “Una grave perdita per la comunità”

Una grave perdita per la comunità, un lutto per l’intera regione che perde uno dei suoi pastori più autorevoli e amati”. Il sindaco Sergio Abramo, a nome dell’intera amministrazione comunale, e in qualità anche di presidente della Provincia di Catanzaro, ha espresso le più profonde condoglianze per la scomparsa dell’Arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, mons. Antonio Cantisani, annunciando il lutto cittadino per domani, giorno delle esequie.

“Una figura – ha detto – che ha illuminato la nostra diocesi per tanto tempo, segnandone la storia essendo stato il primo Arcivescovo metropolita. Un cittadino onorario di Catanzaro, riconoscimento che gli era stato conferito dal Consiglio comunale nel 2001. Mons. Cantisani ha guidato e ispirato le vite dei fedeli che lo hanno riconosciuto quale punto di riferimento spirituale, ma anche come fine intellettuale, capace di tenere sempre vivo il dialogo interculturale con tutte le componenti della società

. Mons. Cantisani, nel suo lungo percorso ecclesiastico, ha mantenuto ben saldi i legami con la propria terra, rappresentando i bisogni della comunità anche all’interno della CEI e a capo della Conferenza episcopale calabra. A testimoniare la grandezza della sua persona, sono stati l’affetto e la vicinanza di cui è sempre stato circondato nella propria Diocesi che ha servito con dedizione e passione fino all’ultimo. E’ questo il ricordo più bello e ricco di speranza di un uomo che Catanzaro non dimenticherà mai e porterà sempre nel cuore”.