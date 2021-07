Corte dei Conti Multopoli, confermate in appello tutte le decisioni del primo gardo

La Corte dei Conti conferma anche in appello la sentenza emessa in primo grado, ad aprile 2019, relativa al procedimento denominato “Multopoli”. La Corte si è pronunciata sulle responsabilità erariali derivanti dal procedimento penale relativo all’annullamento illegittimo di alcune sanzioni stradali tra il 2012 e il 2013. I giudici del collegio di secondo grado hanno confermato la decisione di primo con la condanna per Giuseppe Antonio Salerno (avvocato Valerio Zimatore), Salvatore Tarantino (avvocato Francesco Pullano), Massimo Lomonaco, Luigi sacco (avvocato Nicola Tavano), Rocco Cristallo Maria Teresa De Masi (avvocato Armodio Migali), rappresentata e al pagamento di una somma complessiva di 2.931,01 euro.

Assolti gli altri imputati tra i quali come abbiamo già dato conto stamattina l’ex assessore comunale Domenico Tallini, Carlo Nisticò, Amedeo Cardamone, Luigi Talarico, Rosalba Canino, Luigi Veraldi, Luigi Panzino (avvocato Giuseppe Pitaro). In primo grado era stato assolto anche il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, per il quale la Procura generale della Corte dei Conti non ha proposto appello. Così come non è stato proposto appello nei confronti dell’ex assessore alla Pubblica istruzione Stefania Logiudice.