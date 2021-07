Il dolore della città per la scomparsa di mons. Cantisani

E’ morto stamattina a Catanzaro monsignor Antonio Cantisani, arcivescovo emerito di Catanzaro Squillace. Il presule, 95 anni, era nato a Lauria Superiore in provincia di Potenza, il 2 novembre 1926, era stato ordinato sacerdote a Lauria il 16 Giugno 1949. Il suo operato è stato caratterizzato da un profondissimo zelo e da un’instancabile carità pastorale

Il 18 Novembre 1971 Papa Paolo VI lo chiamò a guidare l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, il 31 Luglio 1980 papa Giovanni Paolo II lo trasferisce all’arcidiocesi di Catanzaro e lo nominò anche vescovo di Squillace. Inizia il ministero episcopale: a Catanzaro il 20 settembre 1980 e nella Diocesi di Squillace il 27 settembre dello stesso anno. Egli fu l’ultimo vescovo di Squillace. Dal 30 settembre 1986 venne nominato arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Dal 30 aprile 2001 divenne Arcivescovo Metropolita. Il 31 gennaio 2003 Il pontefice accettò le sue dimissioni per raggiunti limiti di età e mantenne il titolo di arcivescovo emerito.

Dal 1985 al 1990 fu presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Conferenza episcopale italiana ed è stato poi confermato nell’incarico fino al 1995, quando divenne presidente della Conferenza episcopale calabra. Nel 1990 fu stato nominato anche consultore del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti.

Da ricordare, anche, come autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il saggio di approfondimento teologico in sei volumi “Un tempo nel mistero della Chiesa”.

È stato per l’Arcidiocesi un padre, un fratello, un amico, fortemente legato ai suoi confratelli nel sacerdozio, un profondo uomo di cultura con una mente lucida che non l’ha abbandonato neanche in questi ultimi giorni di sofferenza.

La città di Catanzaro, e non solo, lo ricorderà con sincero affetto.. Il direttore e la redazione di Catanzaro Informa esprimono profondo cordoglio per la morte di mons. Antonio Cantisani alla Chiesa e alla famiglia ed in particolare ai nipoti, Antonio Cantisani e Maria Rita Galati.