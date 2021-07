Sersale, operatori del 118 in campo “contro” gli Amatori Asd

Gratitudine è stata la parola più citata ieri, 30 giugno 2021, allo stadio comunale Ferrarizzi dove si è tenuta una partita amichevole tra personale sanitario 118 e pronto soccorso contro gli Amatori Asd Sersale. Qui non contavano i tre punti, ma è stato solo un preposto per dire grazie a chi in tempi di pandemia ha rischiato la propria vita per allontanare il virus dalle persone: il personale sanitario.

La partita è stata organizzata dalla locale Pro-loco, presidente Alessandro Galeano, come omaggio agli eroi dal camice bianco, come tributo di riconoscenza a medici, infermieri e personale sanitario. Sersale non dimentica quanti antepongono la vocazione alla professione.