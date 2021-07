Addio a Cantisani, Comune proclama lutto cittadino per la giornata di oggi

Con ordinanza 5156 di oggi 2 luglio il Comune di Catanzaro ha proclamato lutto cittadino per la scomparsa del Vescovo Antonio Cantisani. Alle ore 17, si legge nel documento, si terrà un minuto di silenzio in città e per tutta la giornata sarà esposta la bandiera a mezz’asta. Nel capoluogo arriverà don Mimmo Battaglia, attuale Vescovo di Napoli, che fu ordinato prete da Monsignor Cantisani che lo scelse anche per guidare il centro calabrese di solidarietà.