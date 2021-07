Addio a Cantisani: “Il faro si è spento… e noi navighiamo a vista!”

Parafrasando detta frase che campeggia su un loculo privato nel cimitero monumentale di via Paglia in Catanzaro abbiamo voluto ricordare la triste dipartita dell’arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, Antonio Cantisani. Il ferale annuncio è stato dato, nell’afosa mattinata di ieri 1 luglio, e ne è seguito un mesto suono di campane nel centro storico.

Il “vescovo di tutti” purtroppo ci ha lasciato creando un grande vuoto nella comunità catanzarese. Una notizia che ci ha gettato nello sconforto più profondo! In preda, quindi, allo sgomento, con gli occhi lucidi e con la consapevolezza che un pezzo importante di noi è volato in cielo, abbiamo ripercorso le tappe più significative di un “pasionario” che si è speso davvero tanto per il capoluogo di regione della Calabria. Nella nostra mente sono riaffiorati innumerevoli ricordi legati ad una persona eccezionale, ad uno dei più grandi vescovi che catanzaro abbia avuto.

Ha amato la nostra città più dei catanzaresi stessi. A comprova di ciò, ricordiamo che dopo aver espletato il suo mandato di vescovo ha voluto rimanere in questa terra dove ha continuato instancabilmente a partecipare attivamente ad incontri culturali e ha presenziato con assiduità a tantissime iniziative ecclesiastiche.

Si era trasferito a Catanzaro il 31 luglio 1980 ed è rimasto nell’Arcidocesi metropolitana fino al 5 aprile 2003. Il 14 luglio 2001 il Comune di Catanzaro gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Il vescovo Cantisani ha scritto diversi libri soffermandosi quasi sempre sulla nostra diocesi Tale attaccamento non è passato inosservato ai cittadini catanzaresi che l’hanno amato, apprezzato e sostenuto fino alla fine dei suoi giorni. Al riguardo, il nostro concittadino Claudio Ruga nel suo libro dal titolo “I magnifici cinque” (i personaggi che hanno dato lustro alla città di Catanzaro) ha giustamente annoverato proprio il nostro presule. L’ interessante opera comprende gran parte dell’attività che il buon pastore Cantisani ha svolto in città. Il prelato ha sempre usato belle parole nei confronti della nostra associazione e la incoraggiava a continuare a portare avanti con orgoglio le rivendicazioni a favore della città. Catanzaro e Cantisani rappresentavano un binomio vincente tanto che uno non poteva escludere l’altro e si fondevano in un soggetto unico. Senza il vescovo emerito niente è come prima, e forse non lo sarà più. Lo porteremo sempre nei nostri cuori! Che iddio lo abbia in gloria!

PETRUSINU OGNI MINESTRA