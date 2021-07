Addio a monsignor Cantisani: cordoglio e ricordo

Il consigliere regionale Filippo Pietropaolo (FDI) esprime cordoglio per la scomparsa dell’arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, mons. Antonio Cantisani. “Mons. Cantisani – ricorda Pietropaolo – è stato un vescovo sempre presente, nella Chiesa, nella vita culturale cittadina, nella comunità, nell’attenzione dedicata ai più deboli e ai senza voce. La sua scomparsa priva la città di Catanzaro e la Calabria intera di un prezioso riferimento, ma il segno che ha lasciato nella società è indelebile. Le sue opere rappresentano uno scrigno di memoria per la Chiesa catanzarese, così come resterà sempre impressa la sua figura di presule di grande umanità, di spiccata intelligenza, di profonda sapienza, che con il suo esempio ha tracciato una strada in cui far camminare insieme la fede cristiana e l’impegno civile per il bene della comunità”.

Don Biagio Amato già presidente della Fondazione Betania Onlus:

L’arcivescovo Cantisani mi aveva comunicato, nell’aprile del 2007, il desiderio di celebrare la giornata del Giovedì Santo con gli Ospiti della Fondazione Betania .

La risposta entususiasta e grata di allora della Fondazione è contenuta nel testo di seguito riportato.

Vuole essere, oggi, un grazie al nostro amato e compianto Arcivescovo da parte di tutti coloro che anche allora lo hanno potuto accogliere e voler bene.

“GRAZIE, PADRE ANTONIO CANTISANI ! Siamo sempre contenti ad averLa con noi soprattutto nei momenti forti di preghiera. Siamo certi che il Regno è anche qui rappresentato da coloro che soffrono ed anche da coloro che servono. E la sua visibilità diventa ancor più evidente allorquando a servire è anche un Vescovo che garantisce la continuità del servizio apostolico. AUGURI PER UNA SANTA E FELICE PASQUA ! Giorni addietro un medico che si professa non credente mi ha confidato che alla notizia del ritrovamento della tomba e dei resti di Gesù ha avuto un reazione molto brutta: allora davvero non esiste più nulla e nessuno su cui fondare la speranza dell’uomo. Invece Gesù, nostra Pasqua, è realmente risorto. Ed è questa nostra fede che ci accompagna nella relazione terapeutica quotidiana nei confronti delle persone a noi affidate. ACCETTI questo nostro fiore che potrebbe portare profumo anche ad altri nostri fratelli.”

Francesco Granato. Ex Sindaco di Catanzaro: Sua eccellenza Rev.ma Antonio Cantisani ci ha lasciato. E’stato un Uomo ed un Pastore di qualità non facilmente ripetibili. La “sua” Chiesa ha attraversato, guidandoli con autorevolezza, gli anni più difficili della trasformazione sociale calabrese, vissuti dal punto di vista del Capoluogo regionale, cui era legatissimo. La presenza di Cantisani rappresentava, ancora oggi, il punto più alto della memoria e della storia di quella Calabria. Il suo garbo la sua cortesia, la sua intelligenza limpidissima, vocata alla mediazione alta fra carità e verità, restano un esempio, un monito e comunque un lascito importantissimo per tutti i calabresi. Siamo vicini alla famiglia ed alla Chiesa calabrese per la grave perdita.

Dichiarazione di Marco Polimeni e Rosario Colace:

“Catanzaro ha perso uno dei suoi padri spirituali più conosciuti e amati, uno dei più autorevoli pastori che la città abbia mai avuto. L’arcivescovo emerito monsignor Antonio Cantisani, che ci ha purtroppo lasciato nella mattinata di giovedì 1 luglio, è stato un gigante di questa comunità che ha guidato, nel bene, per poco più di quarant’anni. Uomo del sud, profondo conoscitore delle realtà del meridione e uomo di cultura a tutto tondo, il 14 luglio ricorreranno i 20 anni dal conferimento della cittadinanza onoraria a lui che è stato padre spirituale dei credenti di questa città. Ci sembra un atto dovuto, in qualità di presidente del Consiglio comunale dell’epoca e di attuale capo dell’assemblea, ricordarlo pubblicamente come ha fatto il sindaco che ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Catanzaro aveva adottato monsignor Cantisani, una delle personalità più importanti – per il segno lasciato nel Capoluogo – alla quale il Consiglio comunale ha insignito la cittadinanza onoraria”.

Il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara insieme agli organismi Direttivi esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, Mons. Antonio Cantisani, uomo di grande valore apprezzato dall’intera comunità calabrese.

I suoi insegnamenti, le sue parole di conforto, la sua visione del mondo sociale e spirituale hanno sempre rasserenato i nostri cuori e la sua dipartita, afferma Ferrara, lascia in noi fedeli, un vuoto incolmabile.