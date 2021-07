Cropani: non ci sono medici, chiude guardia medica

Chiude la postazione di continuità assistenziale di Cropani.

Motivo? Non c’è personale medico disponibile.

A mettere nero su bianco è il direttore del distretto ASP Catanzaro Maurizio Rocca in una lettera inviata anche al Prefetto di Catanzaro.

La brutta notizia è stata accolta con delusione dal cittadini di Cropani borgo che proprio in questi giorni aumentano di numero con rientro di chi vive fuori e rientra per vacanze.

” Ho subito fatto sapere a chi preposto quanto importante sia per Cropani una presidio sanitario” ha precisato il primo cittadino cropanese Raffaele Mercurio , aggiungendo che ” Asp è al lavoro per trovare una celere soluzione”. Cropani ha sempre avuto la sua guardia medica ed ora non è semplice farne a meno.