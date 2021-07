Economia locale, dibattito a Zagarise tra imprenditori e politici

A Zagarise, città dell’olio, presso il museo Marz, i coordinatori provinciali di Italia viva, Valentina Le Donne, consigliera del comune e Francesco Viapiana, affiancati dai senatori Silvia Vono ed Ernesto Magorno, hanno dato il via al percorso di costruzione di una salda collaborazione tra forze politiche e imprenditori operanti nelle aree interne, volto alla definizione di una strategia che, tenendo in considerazioni le peculiarità dei luoghi, aiuti lo sviluppo della imprenditoria locale. Il dibattito ha visto l’emersione di un’economia locale che punta sui giovani che decidono di investire sul territorio, aziende a conduzione familiare dove le donne hanno un ruolo importante nella diretta gestione dell’attività.

Ne sono esempio Anselmo Verrino che con la giovane moglie produce birre artigianali “Gladium” di particolare pregio, Antonio Bianco che con il progetto innovativo Discovering PreSila promuove prodotti locali in tutta l’area della presila, Salvatore Fioccata che insieme alla moglie, ingegnere meccanico, che dalla Romania si è trasferita in Italia per dedicarsi alla produzione di pasta artigianale di varietà particolare e di alta qualità, Antonio Marino con il suo panificio e biscottificio e Giuliano Guercio che si dedica con amore alla sua azienda agricola.

Si tratta di imprenditori che con entusiasmo e coraggio hanno deciso di investire in Calabria per portare avanti le tradizioni del loro territorio e consentire la crescita della comunità. Zagarise è anche arte e tradizioni da non dimenticare come accade visitando il museo dell’olio gestito dall’associazione Natural Village che localizzato in un vecchio frantoio consente visite didattiche alla scoperta dell’oro giallo.

“Oggi ho guardato negli occhi tante belle persone, donne e uomini, a cui va il mio rispetto e per cui mi impegnerò per farli ancora credere in una Calabria viva”, queste le parole della Senatrice Vono al termine dell’evento.