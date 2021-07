Incendio in viale Isonzo, Polizia salva due anziani coniugi

Alle ore 19:30 di ieri, un equipaggio della Sezione Volanti della Questura di Catanzaro, allertato dalla Centrale Operativa, si recava con urgenza in Prima traversa Isonzo, civico 13, ove erano segnalato un incendio in un appartamento.

Gli Agenti – si legge in una nota della Questura – giunti per primi sul posto, da un balcone sito al terzo piano notavano fuoriuscire delle fiamme ed una intensa colonna di fumo nero.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, i due Agenti della Volante, si prodigavano ad allontanare curiosi e a prestare soccorso ai residenti dello stabile interessato dall’incendio, alcuni dei quali, in preda al panico si erano riversatisi in strada, procedendo, altresì a verificare immediatamente se all’interno del condominio vi fossero altre persone in pericolo.

I due poliziotti, pertanto, si avviavano lungo le scale dell’edificio, nonostante una fitta coltre di fumo nero ed il notevole calore rendesse particolarmente disagevole e pericoloso l’intervento.

Mentre giungevano i VV.F., che avviavano le operazioni di spegnimento, alcuni condomini segnalavano che al 4° piano vi erano ancora due anziani, uno dei quali disabile in carrozzina, da evacuare; quindi, senza esitazioni, i due Agenti, unitamente ai Vigili del Fuoco, non senza difficoltà, riuscivano a raggiungerli.

Uno due malcapitati, si presentava sulla porta di casa, ma, impaurito e confuso, inizialmente riferiva di non voler uscire dal palazzo e indicava la presenza della moglie, su una sedia a rotelle.

Dopo una veloce opera di convincimento, gli Agenti ed i Vigili del Fuoco prendevano di peso la sedia a rotelle con l’anziana signora e, con la dovuta cautela ma altrettanta risolutezza, la trasportavano lungo le scale fino all’uscita, nonostante la scalinata fosse ancora parzialmente invasa dall’intenso fumo e resa insidiosa dall’acqua utilizzata per le operazioni di spegnimento.

Giunti sulla via, gli anziani coniugi venivano affidati alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, mentre i poliziotti, affiancati da personale di altra Volante intervenuta, proseguivano le loro attività in relazione all’incendio.

Cessata l’emergenza, i due Agenti per primi intervenuti, che nel corso delle operazioni avevano accusato disturbi alle vie respiratorie, venivano accompagnai presso il Pronto Soccorso ove, sottoposti ad “Emogasanalisi arteriosa sistemica”, gli veniva riscontrata “respirazione di fumi”, con prognosi di giorni 3 ciascuno.