La tradizione della zampogna nella passione di un giovane catanzarese

Una passione che lo coinvolge da quando aveva nove anni, una passione che si tramanda in famiglia da sei generazioni quella che Giuseppe Muraca, giovane catanzarese, porta avanti con grande trasporto suonando il particolare strumento della zampogna, con uno spirito volto a rinnovare quelle tradizioni che hanno sempre costituito le radici di un luogo. Egli coltiva questo interesse grazie allo zio Santo, al papà Francesco, ma soprattutto al nonno Giuseppe che già prima di loro suonava questo strumento.

Giuseppe Muraca ne apprende la tecnica, ma amplia gli studi anche su altri strumenti che riguardano la tradizione popolare calabrese. Il suo interesse cresce sempre più tant’è che i suoi studi, per meglio conoscere le varie realtà popolari, vengono rivolti alle usanze che comprendono tutto il catanzarese, la Presila e parte della regione, particolarmente indirizzati sui strumenti a fiato. Il periodo di Natale, per ovvie ragioni, offre maggior possibilità per fare apprezzare il suono della zampogna nelle strade del capoluogo e ciò viene anche svolto grazie ad una collaborazione realizzata con il Comune. Partendo dalla festività dell’Immacolata sino all’Epifania vengono percorse le strade del centro storico, rinnovando quella tradizione di una volta che vedeva nel periodo natalizio gli zampognari nelle “rughe” della città. Forse non si sa che nei quartieri di Catanzaro, come ad esempio Santa Maria, Pontegrande e Gagliano, sussisteva una grande passione per la “musica tradizionale” con un discreto numero di cantori e suonatori, permettendo così un grosso scambio culturale. Questo suo desiderio di ripercorrere le tradizioni di una volta, forse lo si potrebbe definire un “ritorno al passato” sicuramente molto gradito dai cittadini, infatti Giuseppe lo ha potuto direttamente constatare dai numerosi apprezzamenti fatti quasi con meraviglia, nell’apprendere che a suonare è proprio un “giovane catanzarese”.

Ma la voglia di “fare” e la grande passione per questo strumento ha portato Giuseppe Muraca a realizzarlo personalmente, organizzandosi con tutta la strumentazione necessaria per costruirlo manualmente, cosa che ha iniziato a fare da circa un anno e mezzo. La zampogna è uno strumento ad aria ed è composto da 4/5 “canne” che vengono inserite in un “ceppo” alla cui base viene legato “l’otre” che mediante un “soffiatore” viene conseguentemente gonfiato, il legno usato per realizzare le cosiddette “canne” è di varia natura e per lo più vengono scelti alcuni tipi di legno come quello di erica, mandorlo, bosso ed albicocco e poi ancora noce, ciliegio ed acero. Anche l’otre rientra nella realizzazione che Muraca si adopera a preparare e come da regola dovrà essere rigorosamente di pelle di capra. Come “rifinitura” dell’intero strumento ci sono poi alcuni “abbellimenti” che andranno a decorare la parte delle “canne” e che, generalmente, sono realizzati in corno naturale di vacca e solo le zampogne calabresi ne sono provviste.

LA PASSIONE

Quanto raccontato dal giovane Giuseppe e la passione con cui porta avanti questo suo interesse pone in risalto come la sua giovane età costituisca certamente un “valore aggiunto”, infatti la sua propensione ad allargare questa passione la si percepisce anche da alcune sue collaborazioni precedenti, come ad esempio con il gruppo etnico “Re Niliu” o dalla realizzazione del festival “Felici e Conflenti”, svoltosi proprio a Conflenti ove sono state abbracciate varie realtà calabresi culturali/popolari con il suono dell’organetto, la danza e la cucina. Inoltre il suo amore per la musica ha incentivato un importante approfondimento al Conservatorio di Nocera Terinese, dove sussiste il “Dipartimento musiche tradizionali” riconosciuto dal Ministero, conseguendo il triennio di “chitarra battente”. Insomma varie realtà che abbracciano questa sua passione che coinvolge anche molti suoi coetanei, unendosi in nuove conoscenze territoriali e scoprendo ciò che il passato ha potuto riservare con la ricerca di cantori e ballerini che una volta si esibivano in zone un po’ dimenticate. “La musica popolare è stata per diverso tempo messa da parte – dice Muraca alla fine dell’intervista – oggi per fortuna c’è uno spirito nuovo, valorizzare le tradizioni è molto importante, vedere negli occhi della gente la gioia nel ripercorrere i loro vecchi ricordi, è veramente una grande emozione. Mi auguro, dunque, che tutto ciò possa avere un proseguo e soprattutto nuove svolte, che possano arricchirci e rendere ancor più viva la nostra città con le sue belle tradizioni”. (foto Chiara Mastroianni)