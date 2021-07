“Grazie per la tua fedeltà ed il tuo amore alla chiesa”. Con queste parole Monsignor Bertolone ha dato l’ultimo saluto ad Antonio Cantisani, Arcivescovo emerito della diocesi di Catanzaro – Squillace. In una basilica dell’Immacolata gremita, hanno trovato posto, oltre ad alcuni presbiteri della Diocesi, il sindaco di Catanzaro e quello di Squillace, il vescovo ortodosso di Lungro, moltissimi vescovi, arrivati anche da fuori regione come quello di Matera e personalità civili e militari.



“Non siamo qui per piangere ma per ringraziare Dio per averci dato il Vescovo Antonio – ha detto Monsignor Bertolone – di cui oggi rileggiamo l’esistenza. Non celebriamo un funerale, ma la vittoria della vita sulla morte. Tu pastore amato continua ad ammaestrarci con i tuoi insegnamenti – hs proseguito Bertolone ricordando gli ultimi giorni di monsignor Cantisani e ringraziando chi gli è stato vicino con amore filiale – Le sue ultime sono state per parole il Signore Risorto, con la mano ha baciato la fronte di chiunque abbia potuto fargli visita e, usando le parole di Paolo ha detto , ho combattuto la battaglia conservato la fede che è fiducia in Dio. Che vita intensa è stata quella di Antonio – ha continuato l’arcivescovo- in una città che hai amato di cui dicesti che è ricca di storia e di giovani che vogliono guardare al futuro”.

PARLA L’ARCIVESCOVO BERTOLONE

Alcune tappe importanti del suo rapporto con Catanzaro

“Dio dove eri quel giorno”? Quelle parole sussurrate accarezzando le bare delle vittime della tragedia del camping Le Giare di Soverato, in quel settembre del 2000, riecheggiarono con tutta la loro disperazione amplificate dalla potenza mediatica che su Catanzaro e su quella tragedia aveva acceso i riflettori. Erano le parole di Antonio Cantisani, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro, che come un padre accarezzò ad una ad una quelle bare soffermandosi in preghiera. Un’immagine potente, alla quale anche l’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi dovette piegarsi.

Le parole di Cantisani durante l’omelia per le vittime della tragedia del Camping Le giare furono riprese dai media nazionali