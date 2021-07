Pontili, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Navylos

I pontili montati vanno rimossi. Senza se e senza ma. E’ questa la sintesi della decisone contenuta nell’ordinanza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Navylos, rappresentata in giudizio da Giuseppe Pitaro, contro il Comune di Catanzaro rappresentato da Saverio Molica e Anna Maria Paladino e con l’intervento ad opponendum di Bay What rappresentata da Virgilio Conte.

Scrivono i giudici “Ritenuto quanto al fumus boni juris, che la questione controversa, per le sue delicate implicazioni, deve essere affrontata nella fse di merito nella pienezza del contraddittorio e non appare immediatamente apprezzabile in senso favorevole nella presente fase cautelare, quanto al periculum in mora, che esso non appare sussistere in ragione del sequestro penale dei pontili, il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese”