Violenza sulle donne, il Psi presenta “Garofano Rosa”

Nella suggestiva cornice della pineta di Giovino nel quartiere marinaro di Catanzaro Lido, il P.S.I., coordinato dal segretario provinciale Piero Amato, ha presentato la prima iniziativa pubblica del coordinamento “GAROFANO ROSA” dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose realtà associative femminili, di iscritti e di persone interessate all’argomento sempre attuale e scottante. I lavori sono stati introdotti dalla coordinatrice del movimento Rita Leone, la quale ha poi lasciato la parola alle attiviste Maria De Fazio, da Tiriolo, che ha parlato della violenza e di come riconoscerla e prevenirla e Barbara Buoncore, da Davoli, che ha affrontato la violenza e lo sfruttamento delle donne nei luoghi di lavoro.

I lavori sono stati conclusi da Milena Liotta, commissaria dell’area lametina del PSI, che si è soffermata sulla situazione attuale del fenomeno sempre crescente in Italia e sulla proposta del Garofano Rosa da attuare sul territorio, mettendo così a disposizione di quanti hanno necessità di avere dei consigli legali o più in generale di assistenza in momenti particolarmente delicati.

Numerose le testimonianze a patire dalla scrittrice Jesa Aroma, alla responsabile dei giovani socialisti Angela Chiarolla, a Domenico Marino v. segretario provinciale del PSI, a Gregorio Buccolieri, commissario cittadino socialista, a Gian Maria Lebrino segretario socialista VV, a Mario Moriconi, Angelo Arturi e molti altri.

Presenti alla manifestazione: Rosario Bressi ANCI Calabria, Franco Aroma PCL, Salvatore Passafaro coordinatore cittadino PD, Pino Napoli rappresentante PSI Crotone, Cinzia Caccamo PSI – RC e Nicola Fiorita Cambiavento.