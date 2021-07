Centro di aggregazione “Bella Piazza”: dalle parole ai fatti.

È stato presentato ieri, presso auditorium dell’ Istituto comprensivo di Cropani, un innovativo progetto di inclusione sociale.

Obiettivo : promuovere spazi di protagonismo sociale in tempi di povertà educativa e sostenere le fasce deboli della popolazione.

Bella Piazza è sostenuto da Fondazione per il Sud e verrà realizzato dall’ Associazione Ginevra di cui è presidente Velia Lodari.

Ha detto la responsabile del sodalizio cropanese : “Vogliamo lasciare il segno nel tessuto sociale del comprensorio e lo facciamo mettendo insieme le associazioni di diversi paesi. Basta campanilismi”.

La progettista Antonella Muraca ha invece rammentato che ” il progetto Bella Piazza è stato scelto in mezzo ad altri mille e rientra tra i soli 19 progetti finanziati in Italia”.

Diversi partner hanno aderito al progetto “Bella Piazza” : Confraternita Misericordia Belcastro, Comune di Cropani, Rangers Mediterraneo, Amici del Tedesco, Parrocchia Sant’Anna Antonio di Cropani, Winner boys Presila, Comune di Belcastro, Comune di Petrona’, Istituto comprensivo Cropani.

Alla presentazione del progetto di inclusione sociale hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere regionale Frank Mario Santacroce e il primo cittadino di Cropani Raffaele Mercurio.