Manutenzione annuale per la funicolare Chiusura da lunedì 5 a giovedì 8 luglio

E’ tempo di far il tagliando per la funicolare di Catanzaro. Il suggestivo mezzo di trasporto nei prossimi giorni sarà soggetto alla manutenzione annuale di routine e , quindi, da lunedì 5 luglio a giovedì 8 luglio l’impianto sarà chiuso.

“Come tutti gli impianti funiviari – evidenzia l’Amc Spa, insieme al direttore di esercizio, Mario Vigna – anche la funicolare deve essere sottoposta a verifiche funzionali periodiche, alla presenza dei funzionari dell’Ustiff – Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi – del Ministero dei Trasporti e dei tecnici delle aziende coinvolte.

Queste verifiche – che sono prescritte a livello ministeriale – sono fondamentali per garantire il permanere dei parametri di sicurezza del mezzo. Premesso che la funicolare viene sottoposta a controlli quotidiani, settimanali e mensili; in questo periodo, in via propedeutica, abbiamo già realizzato, grazie alla collaborazione dei capi servizio, il 50% di queste operazioni ma, ora, si rende necessaria una chiusura di qualche giorno per completare tutto l’iter procedurale”.

Si ricorda che sarà attivo il servizio di navetta sostitutivo, dalle ore 7 alle ore 21, con corse ogni 30 minuti dalle stazioni di Piazza Roma e del quartiere Sala.

La funicolare riaprirà regolarmente venerdì 9 luglio.