Per cause in corso di accertamento un camioncino Piaggio Porter si è scontrato con una moto marca yamaha nei pressi di Roccelletta di Borgia. Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del 118 perchè gravemente ferito, la prognosi è ancora riservata. Sul posto carabinieri per veicolare il traffico e le indagini del caso.