aggiornamento ore 14.58:Il tratto stradale è stato riaperto al traffico

News: Vasto incendio sulle montagne nella zona di Copanello con un fumo fastidioso che finisce per sovrastare le spiagge e sta causando notevoli disagi ai bagnanti. Problema molto più importante sulla strada statale 106 “Jonica dove- fa sapere l’Anas- il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza dello svincolo di Copanello (km 175,400), a Stalettì in provincia di Catanzaro, ed è conseguentemente bloccato l’innesto con il km 0,000 della statale 106 Var di Catanzaro.

Foto 4 di 4







Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per le operazioni di spegnimento dell’incendio e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto anche i carabinieri per veicolare il traffico. Nessun danno a persone, ma traffico bloccato e nuvola di fumo su tutto il territorio, compreso le ville della zona che ha costretto i residenti a chiedere l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme con il sussidio dei canadair.