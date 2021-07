Dall’affaccio più bello della città, all’erba secca e le fioriere vuote. Bellavista non è più un bel vedere

Era l’affaccio più bello sulla città. Uno sguardo profondo che arrivava al mare. Poi la cementificazione, le pale eoliche. Il tentativo di rendere moderno quello spazio urbano con la costruzione di un’ascensore che di utile ha dimostrato di non avere nulla. E oggi, oggi il totale abbandono. L’erba che cresce e secca, le fioriere che, ben che vada, sono utilizzati come posaceneri.

Ecco come si presenta la balconata di Bellavista a chi cerca quel pò di refrigerio alla calura, inseguendo il tipico venticello che da quelle parti non manca mai. Sono i cittadini, lettori di Catanzaroinforma a chiedere e chiedersi, non senza rammarico, perchè tanta incuria? Perchè la normalità di questa città non può passare anche dalla cura dei dettagli e dei particolari? Perchè sembra che nessuno, tranne i cittadini, possa vedere, darsi da fare, semplicemente fare qualcosa. Se anche curare uno spazio urbano diventa cosa difficile, come è pensabile e credibile che possano avviarsi altri grandi progetti? Cosa è la riqualificazione se non la cura di ciò che già esiste?