Incidente a Chiaravalle, muore il bimbo di 11 anni e i genitori dicono sì alla donazione degli organi

E’ di amore e di speranza l’ultimo gesto che i genitori del piccolo Antonio hanno voluto fare, pur travolti dalla disperazione. Il piccolo di 11 anni non ha superato le conseguenze dell’incidente in cui era rimasto coinvolto la settimana scorsa con la sua famiglia. Oggi Antonio è volato in cielo, ma i suoi genitori hanno fatto in modo che questo sacrificio non fosse vano, e hanno deciso di donare gli organi del bimbo. Antonio da oggi sarà la stella più luminosa in cielo e la generosità dei suoi genitori sarà luce di speranza per altre persone.

II MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL SINDACO DI CHIARAVALLE

A nome mio personale e dell’Istituzione che rappresento, unitamente alla Giunta e all’intero Consiglio comunale, esprimo il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia Azzarito – Cilurzo per la prematura scomparsa del piccolo Antonio. La triste notizie colpisce l’intera comunità di Chiaravalle profondamente scossa per l’accaduto.

Certo di interpretare i sentimenti dei cittadini, in segno di vicinanza alla famiglia, nella giornata in cui si svolgeranno i funerali e ci ritroveremo a pregare per Antonio e i suoi cari, sarà proclamato il lutto cittadino e saranno esposte le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici.