Sindaci, “Sole24 ore”: Abramo perde il 14,4% rispetto al 2017, ma mantiene il gradimento

I dati che emergono dalla classifica sull’indice di gradimento dei primi cittadini sul “Sole24 ore” non sono incoraggianti per la Calabria che vede i propri sindaci in coda alle tabelle redatte dalla Noto Sondaggi per il quotidiano di Confidustria. Rispetto alle loro elezioni, hanno perso diversi punti percentuali. L’unica eccezione è rappresentata dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, al tredicesimo posto, che perde solo il 5,4%, ma mantiene un buon consenso (dal 63,9 dell’elezione 2020 al 58,5 attuale).

Al 70mo posto si classifica, invece, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, che rispetto ai consensi ottenuti nel 2017 (il 64,4), perde il 14,4%, mantendo però il 50% dei consensi.

Indice di gradimento basso anche per gli altri sindaci calabresi: 36° posto al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà (Pd), sceso dal 58,4 delle elezioni 2020 al 56, in calo del 2,4%. Scorrendo la classifica si arriva al 57° posto dove c’è il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (FI), in calo del 6% dal 59% delle elezioni 2016. Poco più in basso, al 64° posto, la sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo (FI) che dal 59,5 del 2019 è arrivata al 52,5, con un -7%.

La poll governance riguarda anche i presidenti di Regione, ma non viene preso in considerazione il calabrese Nino Spirlì, in quanto la valutazione è stata fatta prendendo in considerazione i dati tra il 2020 e il 2021, mentre lui ha preso le redini della Regione solo a ottobre scorso, in seguito all’ improvvisa morte di Jole Santelli.