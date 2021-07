Sceicchi e facoltosi imprenditori stranieri con gli occhi puntati sulla Calabria

Una vera e propria vetrina, ecco quello che sarà la Calabria in questa calda settimana di luglio. Focus e occhi puntati sulle sue risorse agricole, turistiche e non solo, per possibili investimenti in questi importanti settori.

C’è, infatti, un gruppo di facoltosi imprenditori e sceicchi, provenienti dalla Svizzera, dal Pakistan e dai paesi Arabi, giunto in Calabria proprio in queste ore per fare un’indagine sulle prospettive e le opportunità di investimento nel settore agro-industriale, agricolo e del turismo della nostra regione.

E questa sera, in occasione di un incontro organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, gli imprenditori interessati a conoscere le risorse del territorio calabrese hanno fatto tappa nel quartiere marinaro di Catanzaro per una una cena/incontro presso il ristorante Stella Maris.

“Vogliono conoscere la Calabria e già questa mattina hanno iniziato una serie di visite sul territorio regionale – ha detto Antonio De Marco, delegato del Comune di Catanzaro – stasera è fissata una cena con le parti sociali, con la presenza di Camera di Commercio, Confindustria e Confcommercio per un incontro sulle prospettive di sviluppo dei settori economici del nostro territorio.”

Domani gli imprenditori stranieri. che resteranno in Calabria una settimana circa, proseguiranno il loro tour all’interno della regione: faranno tappa all’Università della Calabria, poi visita al porto di Sibari per conoscere tutta la realtà della Sibaritide; seguiranno nei prossimi giorni incontri nell’area del reggino, proprio per farsi un’idea generale sulle opportunità e le possibilità di investimento nel territorio calabro.