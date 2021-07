Cinque fiere rionali per l’estate, al via l’organizzazione

L’assessore alle Attività economiche Domenico Cavallaro ha incontrato i rappresentanti sindacali dei commercianti ambulanti.

Affiancato dal dirigente Antonino Ferraiolo e da un delegato della Polizia locale, Cavallaro ha avuto modo di rassicurare i referenti delle sigle che hanno presentato una serie di richieste riguardanti il settore: “Pur nel pieno rispetto del Regolamento comunale sul tema, dal quale non si potrà mai prescindere, cercherò di rispondere, nel limite delle possibilità e delle disponibilità anche economiche, alle esigenze di un comparto che ha un’evidente necessità di lasciarsi alle spalle la crisi”.

Nel corso della riunione si è anche discusso dell’organizzazione delle cinque fiere rionali per questa stagione estiva. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Unsic, Confesercenti, Cicas, Ascom e Ugl. “Li ringrazio per aver dimostrato la volontà concreta di collaborare per il bene del comparto”, ha sottolineato Cavallaro.