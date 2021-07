Corsi di formazione per insegnanti di sostegno, Praticò ricorda la battaglia del Consiglio Comunale

“In questi giorni si stanno svolgendo le sedute di laurea dei corsi di formazione per insegnanti di sostegno attivati dall’Università Magna Graecia. Si conclude, dunque, un primo ciclo di studi che ha consentito a tanti professionisti di poter acquisire delle specializzazioni fondamentali e molto richieste, da poter spendere nel mondo della scuola”.

Lo ha affermato il capogruppo di Catanzaro da vivere, Ezio Praticò. “Si tratta di un percorso – prosegue – che arriva a coronamento anche grazie all’interessamento dimostrato negli ultimi due anni, su mia iniziativa, dal Consiglio comunale. Un appello, indirizzato all’Ateneo catanzarese, mirato ad attivare dei corsi specifici per insegnanti che, altrimenti, si sarebbero trovati costretti a iscriversi presso altri Atenei fuori città. Così facendo, tutta la categoria e la stessa comunità accademica ne hanno tratto beneficio. In tanti, così, potranno trovare nuovi sbocchi di lavoro, mentre le scuole potranno attingere a figure specializzate, nel ruolo di insegnante di sostegno, che nelle graduatorie per tanti anni sono stati insufficienti. Un bel risultato che premia gli sforzi profusi dalla politica e dall’amministrazione comunale nel fare gioco di squadra per gli interessi del Capoluogo. A nome mio, e del gruppo di Catanzaro da Vivere, voglio rivolgere un in bocca al lupo e i più sinceri auguri a tutti i neo laureati”.