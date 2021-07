Deblattizzazione, partiranno domani notte gli interventi

Partiranno nella notte fra il 7 e l’8 luglio, nel quartiere Lido, le operazioni di deblattizzazione eseguite dall’Asp. Gli interventi, che potrebbero proseguire nel quartiere marinaro anche nei giorni seguenti, riguarderanno progressivamente tutte le zone in cui è stata segnalata la presenza di blatte e sono stati concordati dall’Azienda sanitaria in sinergia con l’assessorato all’Ambiente guidato dalla delegata di giunta di Lea Concolino. In base alla partnership messa a punto fra i due enti, il Comune fornirà all’Asp anche un supporto con del personale specifico.