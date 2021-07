Domani rubinetti a secco in via Stretto Antico e nella parte alta di via Nazionale

Domani, mercoledì 7 luglio, dalle ore 8:30 e fino alle 16, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere Fortuna, in via Stretto Antico e nella parte alta di via Nazionale.

Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i disagi saranno causati dai lavori di realizzazione di un nuovo nodo idrico in viale Magna Graecia. L’intervento fa parte della più ampia operazione di ingegnerizzazione delle reti idriche del capoluogo.