Esta usa: come arrivare negli Stati Uniti d’America

Se per l’estate state pensando di andare in America, sappiate che da oggi c’è un nuovo metodo per arrivarvi. In passato si è sempre adoperato il visto, un documento che dava il permesso allo straniero di accedere presso gli Stati Uniti d’America. Oggi abbiamo a disposizione un nuovo documento online dal nome Esta. Si tratta di un’opzione totalmente nuova, nata con lo scopo di agevolare la prenotazione all’arrivo presso gli Stati Uniti. Esta sta per “Electronic System for Travel Authorization” e altro non è che una piattaforma online che permettere al turista di compilare moduli per la richiesta di accesso presso gli USA. Ad essere agevolati non saranno solamente i turisti, ma anche le autorità competenti americane che troveranno sul loro database tutte le informazioni precedentemente date tramite mezzo cartaceo. Questo perché Un volta compilata la modulistica viene trasferita direttamente sul sistema delle autorità americane che decideranno se concedere ESTA o no. La differenza con il visto è che tutto avviene online invece che presso gli uffici amministrativi

USA con Esta

Andare negli Stati Uniti con Esta è estremamente semplice. A differenza del visto, che si otteneva facendo lunghissime file presso gli uffici giudiziari, Esta è disponibile tramite la compilazione di un modulo online. Tuttavia, questa opzione è rivolta solo a coloro che si recheranno presso gli Stati Uniti a scopo turistico. Difatti, se ci si reca presso gli Stati Uniti d’America per una questione legata al lavoro o allo studio, allora bisognerà richiedere il classico visto. Perché Esta punta proprio sui turisti? Semplicemente perché, con il fenomeno della globalizzazione, il turismo è diventata un’attività primaria è molto importante per l’andamento economico di una nazione. Snellendo la procedura di accesso non può che giovare il contesto legato al turismo, poiché più persone saranno invogliate a visitare il paese in questione. Anche per questo motivo è importante ricordare che se la permanenza presso gli Stati Uniti durerà più di 90 giorni, Esta non potrà essere d’aiuto. A questo punto dovrete richiedere o un visto o direttamente la green card contattando gli uffici giudiziari americani. In ogni caso Esta, nonostante nasca per incitare il turismo, è un’opzione utilizzabile anche per coloro che si recano presso gli Stati Uniti per far visita a parenti e amici.

I metodi per ottenere ESTA online

Un elemento fondamentale per poter accedere a ESTA è quello di leggere attentamente le nazioni che hanno aderito a questo progetto. Fortunatamente l’Italia è uno dei paesi in questione. Una volta connessi sulla vostra pagina internet e dopo aver effettuato l’accesso presso il sito internet specifico, vi apparirà una schermata che vi proporrà tutti i documenti da compilare per poter accedere ad Esta. Vi saranno poste differenti domande dalle più generiche, quindi nome, cognome, data di nascita eccetera, sino ad arrivare a delle domande più specifiche e inusuali. In modo specifico, vi sarà chiesto un breve riepilogo dei viaggi fatti in precedenza, dei vaccini effettuati, della vostra condizione legale giudiziaria e del vostro stato sociale. Le risposte compilate verranno inviate direttamente presso il sito delle autorità competenti che vaglieranno tutte le risposte da voi date. In un massimo di tempo di 72 ore vi arriverà una risposta in cui capirete se siete idonei o no per poter partire. Importante sottolineare che se si viaggia in famiglia è possibile fare la domanda di autorizzazione per tutti in una sola volta e soprattutto, i minori di 18 anni hanno l’obbligo di disporre di un’autorizzazione di ingresso in territorio statunitense.