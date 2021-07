“Tante poesie nel cassetto, vittorie e soddisfazioni, ma sempre con umiltà; Giovanni Mimmo Pettinato, di Simeri, ha avuto sempre un sogno nel cassetto, che conservava con i suoi versi: pubblicare un libro con le sue oltre 100 poesie. È molto il 6 luglio 2019, dopo una breve ma intensa malattia. Rosetta sua moglie ha voluto realizzare il desiderio del marito; così, con la collaborazione di Maria Teresa Vivino poetessa di origine catanzarese che abita a Bardonecchia figlia di Erminia amica d’infanzia di Rosetta, e Gabriele Falco fidanzato della Vivino, che ha curato le illustrazioni, hanno lavorato alla realizzazione di questo sogni. Oggi il pensiero di Mimmo è realtà, ‘Amo essere me’ Pegasus edizioni di Giovanni Mimmo Pettinato è disponibile in distribuzione sia nelle librerie prenotabile che tramite gli store on Line. Per ricordare Mimmo e raccogliere, tramite la vendita del suo libro delle donazioni da devolvere all’Ugi, Unione genitori Italiani contro il tumore del bambino, l’1 agosto si terrà una presentazione a Simeri.

