Incendio in un negozio di arredamenti, intervenuti i vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco – si comunica con una nota stampa – sono intervenute nel comune di Girifalco, in via Antonio Migliaccio in una attività commerciale di arredamento per un incendio.

All’interno dell’attività, l’incendio ha interessato tutto il materiale e gli arredi contenuti.

Lo stabile su due livelli aveva al piano terra i locali dell’attività commerciale mentre il piano superiore disabitato poiché ancora in fase di costruzione.

Al termine delle operazioni di spegnimento da verifica effettuata da personale si è individuata verosimilmente la causa in un cortocircuito.

A causa dell’incendio sono risultati danneggiati gli intonaci del solaio e le pignatte e si è reso necessario interdire l’accesso al piano superiore.

L’intervento, iniziato alle ore 12.52 è terminato alle ore 14.20.