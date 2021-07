Lei decide di lasciarlo e lui, secondo il racconto della donna, la costringe ad un rapporto sessuale contro la sua volontà

Le ferite non sono solo quelle del corpo, che forse, con i loro tempi, guariranno. quelle che fanno più male sono quelle che rimangono dopo aver vissuto un’esperienza del genere. Lei ha 45 anni, lui 63. Sono di origine catanzarese ma abitano in un altro comune della provincia. Un rapporto che sta per finire, almeno legalmente, perchè affettivamente sembra essere già finito da tempo. Ieri un incontro che doveva essere chiarificatore ma che è servito solo a far montare la rabbia dell’uomo che si sarebbe trasformata in una presunta violenza sessuale. Lui infatti avrebbe costretto la donna, la cui tutela legale è stata affidata a Francesco Mancuso, ad avere un rapporto contro la sua volontà. La quarantacinquenne è ricorsa alle cure dell’ospedale, non senza prima aver informato le forze dell’ordine di quanto accaduto. Ora è ancora ricoverata in un grave stato di prostrazione oltre che fisica anche mentale, in attesa di essere trasferita in una struttura protetta. Alla giustizia il compito di perimetrare le eventuali responsabilità dell’uomo.

(Non vengono resi noti i luoghi in cui il fatto è accaduto, nè tanto meno le inziali dei protagonisti, per tutelare la presunta vittima e affinchè il presunto aggressore della donna possa rendere alle autorità competenti la sua versione dei fatti n.d.r )