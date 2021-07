Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro è impegnata nel comune di Settingiano, in prossimità del cimitero, per un incendio di arbusti e macchia mediterranea. Giunti sul posto è stato riscontrato che le fiamme interessavano una nicchia di alloggiamento porta contatore gas che si è danneggiato. Ne è conseguita una fuoriuscita di metano, in prossimità di un casolare. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a tenere sotto controllo la perdita di gas che innescata ha dato origine ad un dardo di fuoco che ha evitato il propagarsi del rogo alla zona circostante.

Nel frattempo, prontamente allertati dalla SO115, sono giunti sul posto i tecnici italgas che stanno operando per intercettare e bloccare la perdita di gas metano e poter effettuare i successivi lavori di messa in sicurezza e ripristino del tratto danneggiato.