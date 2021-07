Smontate i pontili: la diffida del Comune alla Navylos

Il Comune cerca di imprimere velocità alla vicenda che ruota intorno ai pontili galleggianti di attracco al porto di Catanzaro, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che ha rigettato l’istanza della Navylos srl che mirava al rinnovo temporaneo della concessione.

Con protocollo di lunedì 5 luglio, l’Ente ha diffidato la Navylos allo smontaggio immediato, entro dieci giorni, dei pontili e delle strutture accessorie, cinque giorni per il lotto numero 1 e cinque giorni per il numero 2, con l’avvertenza che, qualora ciò non fosse eseguito, provvederà direttamente gravando ovviamente delle spese la ditta qualora inadempiente. Lo smontaggio è necessario per arrivare al montaggio dei nuovi pontili, con materiale a norma e certificato, nei due specchi d’acqua la cui gestione è già stata assegnata con relativo bando separatamente dalla Bay What e alla stessa Navylos.

È una lotta contro il tempo perché, per quanto il Settore Patrimonio cerchi di accelerare, ci sono tempi tecnici che fanno presagire, nella più rosea delle proiezioni, che anche la ventilata possibilità di aprire un terzo punto di attracco temporaneo in uno specchio d’acqua adiacente, non avverrà in tempi brevissimi. A stagione quindi abbondantemente inoltrata, con i diportisti costretti a ricorrere alle altre strutture portuali vicine e con le attività economiche connesse ferme al palo. La Capitaneria di porto ha infatti richiesto un progetto dettagliato, e occorre comunque indire una gara pubblica per l’assegnazione.

Su questo punto la Catanzaro servizi ha inoltrato al Comune una manifestazione di interesse per le operazioni di montaggio e anche per la gestione del terzo pontile, e su questa scorta il Settore sta predisponendo il capitolato di gara aperto ovviamente a tutti gli aventi interesse. Se c’è una nota positiva da ricercare in tutta la vicenda, sta proprio in questo: alla fine i diportisti avranno un centinaio di punti di attracco in più rispetto a prima.