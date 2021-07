Tarda la firma della convenzione per utilizzo operai forestali, sindaco Taverna chiede intervento urgente

Registriamo notevoli ritardi da parte del Commissario di Calabria Verde, relativamente alla firma della convenzione per l’utilizzo degli operai forestali nei nostri comuni – scrive Sebastiano Tarantino Sindaco di Taverna – specie in questa particolare e delicata fase della stagione, assai utili per la prevenzione degli incendi e in tutte le altre pratiche previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con i Comuni.

Assistiamo ormai da mesi, nell’indifferenza totale dei vertici sia regionali che da parte dello stesso Commissario, alla totale assenza dalla nostra montagna, riferendomi in particolare al Comune di Taverna e agli operai forestali utilizzati su altre porzioni territoriali o addirittura su altri comuni. Il Comune di Taverna, con i suoi 14 mila ettari, nell’ultimo periodo non è stato interessato da nessuna pratica di tipo idraulica o forestale.

Un fatto gravissimo per un Comune sede anche del distaccamento di Calabria Verde, dove non c’è traccia di nessuna programmazione relativamente alle politiche sulla forestazione.

Scriverò per chiedere l’intervento del Prefetto, anche perché è inaccettabile che la nostra montagna sia letteralmente abbandonata e gli operai mortificati da una gestione commissariale che allo stato attuale ha saputo collezionare solo ritardi”