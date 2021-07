Emergenza cinghiali, anche il consigliere regionale Pitaro al flash mob della Coldiretti

Mi congratulo con la Coldiretti che ha organizzato una bella manifestazione per far sentire la propria voce sulla problematica dell’invasione degli ungulati che sta assumendo in Calabria profili sempre più dannosi”.

Lo dice il consigliere regionale Francesco Pitaro che questa mattina ha aderito al flash mob nel piazzale della Cittadella regionale per “appoggiare cittadini e agricoltori stanchi di veder mettere a rischio le proprie colture e la propria incolumità” e per ribadire “urgenti provvedimenti atti ad arginare l’emergenza cinghiali. Mi auguro anche – continua Pitaro – che venga presto attivata e resa operativa da una delibera di Giunta regionale la filiera delle carni di cinghiale calabro che, oltre a interrompere un annoso e ormai insostenibile ciclo di danneggiamenti sia ambientali che produttivi, crea un’occasione di sviluppo economico valorizzando una risorsa rinnovabile qual è appunto la carne di cinghiale, i suoi prodotti e i suoi sottoprodotti. Una potenzialità che non va sprecata e che, se prende forma, va a beneficio di tanti imprenditori agricoli innescando un più ampio processo di crescita sociale ed economica nella nostra regione”.