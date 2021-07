Magisano, ordinanza su utilizzo acqua potabile

Non manca la parola prevenzione nel vocabolario della cosa pubblica di Magisano. Il primo cittadino Fiore Tozzo, con apposita ordinanza, ha disposto ieri, mercoledì 7 luglio, una nuova regolamentazione per approvvigionamento della risorsa idrica.

Si all’utilizzo dell’acqua per usi domestici, ma non sarà consentita alcuna forma di spreco, come lavare strade o lavare autoveicoli. Obiettivo è quello di garantire acqua nelle abitazioni anche nei caldi mesi estivi con un utilizzo razionale della risorsa idrica.