Sersale, lunedì la presentazione del libro di Serafino Schipani

Non va in vacanza la cultura nel paese presilano. Lunedì prossimo, alle ore 21 chiesa madre, ci sarà la presentazione del libro “Più dolce dell’amore e l’amore”.

A scriverlo un educatore molto apprezzato in paese e non un novizio in fatto di scrittura: Serafino Schipani.

Prenderanno parte all’incontro, promosso dalle parrocchie Santa Maria del Carmelo e Sant’ Anna, rappresentate da don Fabio Rotella, il primo cittadino di Sersale Salvatore Torchia, la dirigente scolastica dell’istituto superiore di Sersale Cristina Lupia.

E ancora: la prof.ssa Enza Pettinato si occuperà dell’ analisi testuale di alcune liriche che verranno declinate dai discenti del liceo sersalese. Non mancherà il curatore del volume Luigi Stanizzi insieme all’ atteso autore e all’editore Roccardo Colao per Titani. Sersale dà udienza a un illuminato figlio della sua terra: Serafino Schipani.