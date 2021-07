Legambiente, torna Ricicla Estate: lunedì a Catanzaro la presentazione alla stampa

Dopo un anno di fermo a causa dell’emergenza Covid, ritorna in Calabria la campagna “Ricicla Estate: la raccolta differenziata ti segue in vacanza”, realizzata da Legambiente Calabria in collaborazione con CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Sono 37 quest’anno le tappe sulle spiagge dei 32 comuni coinvolti in tutta la regione.

La conferenza stampa di presentazione si terrà il prossimo 12 luglio a Catanzaro, alle ore 10:30, in località Giovino, all’interno del Lido Valentino. Prenderanno parte all’evento la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta; la direttrice dell’Associazione ambientalista Caterina Cristofaro; la referente per l’Area progetti territoriali speciali CONAI, Maria Concetta Dragonetto; l’assessore all’ambiente della Regione, Sergio De Caprio e l’assessore all’ambiente del comune di Catanzaro, Lea Concolino. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa e tutte le tappe programmate.

“Diventa protagonista dell’estate e regala un atto d’amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà”. Questo lo slogan nato per ricordare che anche in vacanza bisogna fare la raccolta differenziata e che i rifiuti non vanno abbandonati sulle nostre bellissime spiagge. La campagna porterà negli stabilimenti balneari gli appositi bidoncini per depositare, in modo differenziato, i rifiuti, permettendo ai consorzi che garantiscono il riciclo di dare loro una nuova vita e trasformare quello che prima era solo un rifiuto in una preziosa risorsa.