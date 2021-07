Movida selvaggia e caotica a Lido, le forze dell’ordine sanzionano e chiudono un locale in zona Giovino

Le segnalazioni su una movida incontrollata nel quartiere marinaro erano arrivate da più parti. I fari si erano accesi soprattutto sul lungomare di Catanzaro, zona Giovino dove, soprattutto nel fine settimana scorso, si era registrata una certa confusione dovuta ad auto parcheggiate selvaggiamente e all’afflusso di persone in alcuni locali nei quali, secondo le segnalazioni, si ballava pur non essendo autorizzato ancora tale tipo di intrattenimento. Non si è fatto dunque attendere l’intervento delle forze dell’ordine che ieri, durante i controlli nel quartiere marinaro, hanno sanzionato e proceduto a conseguente chiusura di un noto locale proprio sul lungomare di Giovino.

Non sono chiari ancora i dettagli delle violazioni contestate, pur essendo durato fino all’alba il controllo delle forze dell’ordine, e contro il provvedimento i titolari avranno modo e tempo di fare ricorso.