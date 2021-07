Operazione Quarta Chiave: Tribunale della Libertà revoca arresti domiciliari per Aldo Sgromo

Il Tribunale di Catanzaro – seconda sezione penale – in sede di riesame ha annullato in data odierna l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro in data 7 giugno 2021 revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’architetto Aldo Sgromo nell’ambito dell’operazione di intermediazione e commercializzazione illecita dei rifiuti effettuata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro nel comprensorio lametino denominata Operazione Quarta Chiave.

Il Tribunale della libertà, in accoglimento del riesame proposto dal difensore dello Sgromo, avvocato Giuseppe Fonte, ha disposto l’immediata cessazione di ogni misura disposta nei confronti del professionista. La motivazione del provvedimento è stata riservata in giorni 45