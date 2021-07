Strada Catanzaro-Crotone, Pitaro chiede la convocazione della IV Commissione del Consiglio regionale

“Sulla realizzazione del collegamento stradale tra Catanzaro e Crotone si avvicendano da mesi notizie circa incontri e riunioni anche presso la sede dell’Anas e anche alla presenza dell’Assessore regionale alle Infrastrutture. Ma, a parte il clamore mediatico, il Consiglio regionale non possiede alcuna informazione di merito sul progetto, sulla disponibilità dei fondi e i tempi relativi alla realizzazione della strada. Così come non è dato sapere se l’opera potrà avvalersi o meno del Recovery Plan”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Pitaro in merito alla variante che collegherebbe il capoluogo di regione alla città pitagorica in trenta minuti. Pitaro ha chiesto al presidente Caputo la convocazione della IV Commissione del Consiglio regionale “a cui invitare l’Assessore regionale alle Infrastrutture e i vertici dell’Anas Calabria, – afferma – che direttamente stanno seguendo lo sviluppo del progetto e che pertanto possono fornire ragguagli attendibili ed esaustivi”.