Terza dose Pfizer, le autorità Usa hanno escluso per ora il richiamo

Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l’autorizzazione per la terza dose del vaccino. Ma le autorità Usa – Centers for Disease Control and Prevention e Food and Drug Administration – hanno escluso per ora che serva una terza inoculazione. La commissione Ue: forniture garantite se Ema autorizza la terza dose. Variante Delta in aumento in Italia, raccomandati tracciamento, vaccinazione e rispetto misure per evitare aumento circolazione virale. Risale, anche se di poco, l’Rt nazionale.