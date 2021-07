Addio a mons. Cantisani, la lettera di ringraziamento di Lorenzo Fazio

“Grazie…una sola parola che racchiude il mio sentimento personale ma son certo di poter parlare a nome di ogni membro del popolo santo di Dio che è nella nostra amata Chiesa di Catanzaro-Squillace. Qualche giorno è trascorso dalla sua salita in Cielo, amato padre, ma il vuoto che ha lasciato in tutti noi è incolmabile perchè ogni momento vissuto insieme a lei è stato sempre un’esperienza di vita, di fede e di amore. Il mio personale ricordo di ogni istante trascorso accanto a lei è sempre vivo nel mio cuore, dalle messe in cattedrale il sabato mattina a quelle poi nella chiesa del Rosario, i momenti trascorsi in seminario e nel suo studio e le tante volte che è venuto a trovarci nella Parrocchia di “San Pio” dal caro don Franco, che lei ha sempre definito come parroco e pastore su cui lei ci ha visto lungo e aveva tanto ragione.

Poter servire il Signore nelle celebrazioni e starle accanto è stato e sarà sempre per me una grazia, una gioia e un onore che conserverò per tutta l’esistenza. E’ stato sempre un punto di riferimento per tutti noi con la sua sapienza e le sue parole di fede e di amore per Gesù nelle sue omelie. Fortunatamente abbiamo tanto di lei, i suoi meravigliosi scritti, in particolar modo quelli per la nostra diocesi e i nostri vescovi saranno tramandati nei secoli, come le tante testimonianze che di lei abbiamo raccolto su internet nel corso degli anni insieme a “Comunità Nuova”, una sua idea e intuizione meravigliosa che dal 1982 ci tiene informati sulla nostra Chiesa particolare.

In questo decennio in cui le sono stato accanto qualche parola mi resta viva nel cuore in particolare…. “Sia fatta la volontà di Dio” dicevate sempre a testimonianza di una fede che tutto rimette nelle mani del suo Signore… oppure ricordo in un’omelia in cattedrale riferendovi all’apparizione del Risorto a San Tommaso esclamaste se non erro “Secondo me Tommaso non lo ha toccato il costato” a testimonianza di una fede che non ha bisogno di toccare perchè il Signore lo ha già visto e solo quello basta… l’amore per la Chiesa Cattolica e per il Papa di cui seguiva giornalmente passo passo tutte le informazioni attraverso i giornali e la televisione…. la carità nei confronti dei bisognosi che ogni mattina le si avvicinavano per chiederle una mano perchè sapevano di poter contare su di lei… l’amore per la città di Catanzaro, che ha servito fedelmente dal 1980, e che accoglie le sue spoglie mortali come lei ha deciso così potremo averla per sempre accanto a noi… l’amore per lo sport e il calcio in particolare con quella solita domanda “Che ha fatto la Fiorentina?”, la squadra del suo cuore con un occhio sempre rivolto alle vicende dei giallorossi del Catanzaro Calcio… A parlar di lei, padre, non bastano poche righe ma tutto l’amore che proviamo per lei lo conserveremo nel cuore e ne condivideremo con gli altri il prezioso ricordo. Nulla sarà dimenticato. Ancora una volta come nell’ultimo giorno che l’ho salutata le dico… Le voglio bene! Grazie padre“.

Lorenzo Fazio