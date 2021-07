Auto si schianta contro un albero, feriti due giovani

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa notte alle ore 2.45 circa su Viale Venezia nel comune di Cropani marina per incidente stradale. La vettura coinvolta una Fiat 600 che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo ad impattare violentemente contro un albero d’alto fusto. A bordo due giovani, la conducente ed un ragazzo sul lato passeggero. Ambedue rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo venivano estratti dalle unità Vigilfuoco e consegnati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e la vettura. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.