Scomparsa di Sara Pedri, rimosso il primario del reparto in cui lavorava la giovane dottoressa

La storia di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa già da qualche mese, e che si era specializzata proprio a Catanzaro, sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Le speranze di ritrovarla viva diminuiscono giorno dopo giorno, ma non spariscono, ciò che appare davvero incredibile e lo scenario, interno al reparto dove Sara lavorava, che si va delineando man mano che i pezzi di questo tragico puzzle vengono messi insieme.

La notizia di poche ore fa, ribattutta da tutti i giornali nazionali, è che il primario del reparto sia stato trasferito.

“Dalla documentazione emergono fatti oggettivi e una situazione di reparto critica che rendono necessario, a partire da lunedì 12 luglio, il trasferimento del direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Trento ad altra unità operativa e di un altro dirigente medico ad altra struttura ospedaliera dell’Azienda sanitaria».

E’ questa la motivazione con la quale è stata decisa la rimozione dall’incarico del primario Saverio Tateo, e di un secondo responsabile del reparto (Liliana Mereu), dopo l’inchiesta condotta da una commissione interna all’Azienda sanitaria trentina in seguito alla scomparsa di Sara Pedri.

L’unità operativa è finita nell’occhio del ciclone dopo le accuse di mobbing rivolte dalla famiglia di Sara, che ha denunciato agli organi di informazione come la dottoressa, in forza al reparto dallo scorso autunno, subisse «turni massacranti, abusi di potere e minacce continue». Accuse che sono poi state supportate dalle testimonianze di diversi professionisti che hanno lavorato negli ultimi anni in quel reparto.

Mentre di Sara non è ancora stata trovata nessuna traccia (a parte la sua auto, rinvenuta vicino al ponte di Mostizzolo sul torrente Noce, con il suo cellulare dentro) , l’Azienda sanitaria ha nominato una commissione interna ad hoc per indagare sul caso.

La commissione ha sentitop oltre 110 persone, ha comunicato appunto la decisione di trasferire il primario Tateo «al fine di tutelare la serenità delle pazienti, di tutti gli operatori coinvolti e a salvaguardia del buon funzionamento del reparto». Non solo: «La direzione generale invierà gli atti della commissione di indagine all’Ufficio procedimenti disciplinari per l’attivazione del relativo iter. L’unità operativa del Santa Chiara è stata affidata al direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Rovereto che guiderà il reparto a scavalco».