Taverna, non c’è traccia di operai idraulico forestali

Le reprimende non le manda a dire il primo cittadino di Taverna Sebastiano Tarantino.

Il confermato sindaco tavernese ce l’ha con Calabria Verde, rea di non saper interpretare istanze e aspettative dei piccoli comuni in tema di salvaguardia boschiva.

Si legge nell’invettiva : “L’utilizzo degli operai idraulico forestali – precisa Tarantino- è importante per i Comuni presiliani anche per prevenire incendi, ma registriamo ingiustificati ritardi da parte del commissario di Calabria Verde. Il comune di Taverna ha 14 ettari di bosco e non c’è traccia di programmazione forestale: assurdo”.

Nei prossimi giorni, Sebastiano Tarantino scrivera’ anche alla Prefettura di Catanzaro per segnalare la delicata vertenza.